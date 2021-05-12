Мурашко: девятерых пострадавших при стрельбе в школе в Казани перевезут для лечения в Москву

Девятерых пострадавших при стрельбе в казанской школе перевезут для лечения в Москву. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что девятерых пострадавших при стрельбе в казанской школе перевезут в Москву для лечения.

- В общей сложности 21 человек находился в медицинских организациях сегодня на утро. Состояние их всех с положительной динамикой. Одному ребенку в течение вчерашнего вечера и ночи проводились хирургические вмешательства для того, чтобы стабилизировать состояние, а сегодня состояние стабильное. Мы планируем эвакуировать восемь пациентов и одну маму девочки пострадавшей, — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что столичные больницы уже готовы к приему детей. На момент написания новости, борт МЧС с пострадавшими в Казани уже вылетел в Москву.

Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщала, что восьмерых пострадавших при стрельбе в казанской школе планируют отправить на лечение в Москву. Об этом стало известно по промежуточным итогам консилиума. Она подчеркивала, что пока речь идет о промежуточных итогах, а консилиум пока продолжается.

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