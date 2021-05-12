СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в школе в Казани. Фото: соцсети.

СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в школе в Казани.

"Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что за массовое убийство стрелявшему в детей 19-летнему молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Напомним, что житель Казани устроил 11 мая 2021 стрельбу в родной школе №175. Жертвами злоумышленника стали девять человек, из них семь - дети. Также от рук Галявиева пострадали 32 человека. Преступника задержали. На допросе Ильназ заявил следователям, что он Бог. У молодого человека выявлено нарушение мозга.

12 мая 2021 власти Татарстана объявили в республике траур.