Эпидемиолог: Без вакцинации ограничения по коронавирусу продлятся 7-9 лет

Без вакцинации ограничения по коронавирусу продлятся 7-9 лет. Фото: REUTERS

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, сколько могут продлиться ограничения по коронавирусу без формирования коллективного иммунитета после вакцинации.

"Пандемия будет продолжаться, эпидемический процесс будет развиваться, и ограничительные мероприятия, хотим мы или не хотим, по меньшей мере должны сохраняться не менее чем на 7, а то и 9 лет. Поэтому альтернатива вот такой жизни в вечном стрессе, с вечными ограничениями... формирование поствакцинального иммунитета", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".

По словам врача, если вакцинацию пройдут 60-70% населения, то инфекция станет сезонной.

Ранее известный телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирусная инфекция останется с человечеством навсегда. По мнению врача, она потеряет силу и превратится в сезонное заболевание, как грипп и обычная "рядовая" простуда.