Липецкая область – пример внедрения инноваций и эффективного управления в сельском хозяйстве

Фото: липецкаяобласть.рф

В первом квартале 2021 года Липецкая область экспортировала в ближнее и дальнее зарубежье продовольствия и сельхозпродукции на 130 миллионов долларов. Не смотря на таможенные ограничения по вывозу за границу зерновых и масличных культур, область перевыполнила план, согласованный с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на 63%.

В последние годы Липецкая область входит в ТОП-10 России по экспорту масложировой продукции.

«В регионе создан агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. По производству подсолнечного масла Липецкая область находится на девятом месте среди российских регионов, льняного – на четвертом, рапсового – на втором», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также на 21% вырос экспорт картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов. Более, чем в два раза больше было отправлено на экспорт сигарет и сигаретной продукции. В 5,5 раза увеличился вывоз за рубеж пшеничных отрубей, в 4 раза к аналогичному периоду 2020 года вырос объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла и кукурузного крахмала.

«Агропромышленный комплекс области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – убежден глава региона Игорь Артамонов.