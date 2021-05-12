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Общество12 мая 2021 15:40

Патрушев: соцсети все чаще используются для распространения идей терроризма

Российские спецслужбы стали чаще фиксировать факт финансирования террористов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Николай Патрушев заявил, что соцсети все чаще используются для распространения идей терроризма

Николай Патрушев заявил, что соцсети все чаще используются для распространения идей терроризма

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что "в целях распространения идей терроризма все чаще используются возможности социальных сетей".

- Виртуальное глобальное пространство способствует формированию законспирированных групп сторонников террористической деятельности, появлению новых механизмов финансирования террористической деятельности, — сказал Патрушев.

Он добавил, что спецслужбы все чаще фиксируют факты финансирования террористов, в том числе и из-за рубежа.

Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил мониторить "преступные намерения" в интернете и социальных сетях после стрельбы в казанской школе. Он предложил создать систему, которая будет отслеживать "преступные намерения" и "фразы-триггеры" в социальных сетях и прочих сайтах.Он сообщил, что злоумышленник сообщил о планах напасть на школу в своем Telegram-канале.