Патрушев: соцсети все чаще используются для распространения идей терроризма

Николай Патрушев заявил, что соцсети все чаще используются для распространения идей терроризма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что "в целях распространения идей терроризма все чаще используются возможности социальных сетей".

- Виртуальное глобальное пространство способствует формированию законспирированных групп сторонников террористической деятельности, появлению новых механизмов финансирования террористической деятельности, — сказал Патрушев.

Он добавил, что спецслужбы все чаще фиксируют факты финансирования террористов, в том числе и из-за рубежа.

Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил мониторить "преступные намерения" в интернете и социальных сетях после стрельбы в казанской школе. Он предложил создать систему, которая будет отслеживать "преступные намерения" и "фразы-триггеры" в социальных сетях и прочих сайтах.Он сообщил, что злоумышленник сообщил о планах напасть на школу в своем Telegram-канале.