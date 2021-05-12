Песков: противоречий в данных по числу привитых от коронавируса в России нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не видят противоречий в данных по количеству привитых от коронавирусной инфекции граждан России, но отмечают, что масштаб государства может затруднять процесс подсчета и публикации этой информации в онлайн-режиме. Об этом в среду, 12 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Есть цифры, которые дает оперативный штаб по гражданам, которые получили одну дозу вакцины. Есть цифры по гражданам, которые получили две дозы. Не надо искать здесь никаких противоречий. Невозможно получать по всей стране с учетом размеров нашей страны цифры онлайн, - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что от коронавируса первым компонентов вакцины привились около 21 миллиона жителей страны. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в своем ежегодном отчете сказал, что привились уже 24 миллиона россиян. Дмитрий Песков, обращая внимание на этот факт, констатировал нарастающую динамику вакцинации.

- В этом плане сознательность наших граждан растет, поэтому цифры, которые приводил президент, верны. И цифры премьер-министра также верны, потому что увеличивается количество людей, прошедших вакцинацию, - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что за конкретной разбивкой по этим данным следует обращаться в правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.