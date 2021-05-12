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Общество12 мая 2021 16:02

Песков прокомментировал слова Кадырова об Израиле

Официальный представитель Кремля сообщил, что высказывание главы Чечни не отражает позицию Москвы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова об Израиле

Дмитрий Песков прокомментировал слова Кадырова об Израиле

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об Израиле.

Накануне Кадыров назвал действия властей Израиля "провокацией в самой изящной форме", направленной на то, чтобы вынудить мусульман нарушить закон. Также он заявил, что власти должны взять на себя вину и "опомниться".

- Вы знаете, что внешнеполитическая политика России формулируется главой государства — Конституция. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел, — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле обеспокоены увеличением количества жертв в результате столкновения, а также призывают участников конфликта быть сдержанными.

Ранее появилась информация, что группировка "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила еще 100 ракет в направлении израильского города Беэр-Шева, расположенного в южной части страны. Такие меры палестинские радикалы назвали ответными в связи с возобновлением ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.