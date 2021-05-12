Словакия начнет использовать вакцину «Спутник V» с июня 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Словакия начнет применять российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» с начала июня текущего года. Об этом в среду, 12 мая, сообщил глава министерства здравоохранения республики Владимир Ленгварский.

- В нашей стране «Спутник V» войдет в список применяемых вакцин против коронавируса с начала июня. От российской стороны поступило официальное согласие на применение вакцины. Вакцина станет нашей собственностью после того, как мы оплатим поставку уже поступившей партии, - цитирует его слова Словацкое радио.

Как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Словакии Игор Матович говорил, что начало вакцинации «Спутником V» в стране начнется в ближайшее время после получения отличных результатов испытаний российского препарата в лаборатории в Венгрии.

Напомним, власти Словакии официально зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, 1 марта текущего года, не дожидаясь одобрения регулятора Евросоюза.