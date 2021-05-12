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Общество12 мая 2021 16:18

Суд оштрафовал Телеграм на пять миллионов рублей

Администрация мессенждера отказалась удалять запрещённую информацию о несанкционированных акциях протеста
Анастасия РЫШКОВА
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Суд оштрафовал Телеграм на пять миллионов рублей.

Суд оштрафовал Телеграм на пять миллионов рублей.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд оштрафовал мессенджер Telegram на пять миллионов рублей в общей сложности за отказ удалить незаконную информацию о несогласованных акциях протеста.

Ранее суд назначил штраф в полтора миллиона рублей соцсети "ВКонтакте" за те же действия, что и мессенжеру Telegram.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил о рестрикциях в отношении социальных сетей, которые разрешали публикации с информацией о несанкционированных акциях протеста в России.