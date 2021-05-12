Аналитики прогнозируют укрепление курса доллара против рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики пытаются предугадать, как поведет себя российская валюта после майских каникул. В первый день торгов, 11 мая, произошел flash-crash: буквально за одну минуту рубль спикировал с 74 до 72 рублей – минимума 2020 года. При этом никаких видимых причин для этого не наблюдалось.

Такое краткосрочное падение и восстановление курса доллара не связано с какими-либо фундаментальными причинами, поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он склонен полагать, что падение связано с рядом технических факторов, тем более дальше рубль показал рост.

А вот этот факт вполне объясним неутешительными данными американской статистики по рынку труда. Показатель занятости оказался очень плохим. Если ФРС США и дальше будет продолжать накачивать экономику деньгами, то это нанесет удар по доллару. Он начнет дешеветь.

Тем не менее, пока интерес инвесторов к рисковым активам сохраняется и это скрашивает истинное положение дел. В определенный момент созданный ажиотаж пойдет на спад, что больно ударит по мировой финансовой активности и, как следствие, сырьевому рынку.

- Указанные риски создают технические ограничения для роста рубля. В мае возможны курсовые колебания в пределах 72,50—73,50 рублей за доллар, по евро – 87,50 - 88,50 соответственно. Последующие четыре-пять месяцев наша валюта будет слабеть, - комментирует «Ридусу» эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштей.

К середине лета доллар вырастет до 77-78 рублей, а евро до 92-93 рублей, заключает эксперт.