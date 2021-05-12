Дуров: Telegram-канал устроившего стрельбу в Казани заблокировали в течение часа Фото: Мария ЛЕНЦ

Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев заявил о своих планах в созданном для этого канале в Telegram всего за 20 минут до нападения на гимназию. Модераторы мессенджера действовали быстро и заблокировали канал преступника в течение часа за призывы к насилию. Об этом в среду, 12 мая, сообщил российский предприниматель и основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

- На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до нападения злоумышленник сделал канал публичным. Вероятно, намеревался оставить его как предсмертную записку. Жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан, - отметил он.

По мнению Павла Дурова, даже если бы сотрудники правоохранительных органов каким-то образом осуществляли мониторинг всех каналов в Telegram, то они вряд ли бы смогли предотвратить трагедию за столь короткое время, ведь казанский убийца не давал никакой конкретики и не раскрывал подробности своих намерений.

- Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями – поиск виновных среди третьих лиц, от создателей видеоигры до руководства школ. Но необходимо признать, что полностью защититься от действий психически нестабильных людей невозможно, - отметил основатель соцсети.

Предприниматель подчеркнул, что такие трагические события не должны служить поводом для организации «охоты на ведьм» или «превращения общества в концлагерь».

Напомним, ранее в эфире радио «КП» глава компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров объяснил, почему никто не отреагировал на предупреждения устроившегося стрельбу в казанской школе Галявиева о намерениях убить учеников в Telegram.

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