Российский истребитель Су-27 перехватил три самолета из Франции над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил три французских самолета над Черным морем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский истребитель Су-27 перехватил три самолета ВВС Франции, среди которых было два "Миража-2000" и самолет-заправщик С-135. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Сообщается, что в среду, 12 мая, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря зафиксировали три воздушных цели, движущиеся к российской границе. Для их опознавания и перехвата был поднят истребитель Су-27.

- Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении центра.

10 мая российские истребители Су-27 сопроводили самолеты тактической авиации военно-воздушных сил Франции над акваторией Черного моря. Государственная граница России не была нарушена. Весь полет российских воздушных судов прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.