Самолет с пострадавшими при стрельбе в казанской школе сел в Жуковском

Самолет с пострадавшими при стрельбе в школе в Казани сел в Жуковском Фото: МЧС Татарстана

Самолет Ил-76 МЧС России с девятью пострадавшими при стрельбе в казанской школе сел в подмосковном Жуковском.

Как пишет ТАСС, во время полета пациентов сопровождали медики отряда "Центроспас" МЧС России и Центра медицины катастроф Министерства здравоохранения. На стоянке аэропорта пациентов ждут бригады медицинских работников на реанимобилях. Они сразу же доставят пострадавших в медицинские учреждения столицы России.

Отмечается, что среди пострадавших — пятеро детей и четверо взрослых. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии, еще один мальчик — в крайне тяжелом состоянии.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что девятерых пострадавших при стрельбе в казанской школе перевезут в Москву для лечения. Он добавил, что столичные больницы уже готовы к приему детей. На момент написания новости, борт МЧС с пострадавшими в Казани уже вылетел в Москву.

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