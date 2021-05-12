Устроившего стрельбу в школе в Казани доставили в суд Фото: Оперативная съемка

Ильназ Галявиев, который вчера устроил стрельбу в школе в Казани, доставлен в Советский районный суд Казани, где ему изберут меру пресечения. Об этом в среду, 12 мая, пишет агентство ТАСС.

Около здания суда находятся журналисты, несколько раз мимо здания проезжала машина с включенной сиреной.

Суд сегодня изберет Ильназу Галявиеву меру пресечения. Фото: Лика Исева

Как сообщал сайт kp.ru, в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека пострадали, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы. Сейчас следствие просит суд об избрании казанскому убийцы меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, российский Следственный комитет ранее сообщил, что у стрелявшего в детей в казанской школе Ильназа Галявиева в прошлом году врачи диагностировали заболевание головного мозга.

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