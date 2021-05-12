Институт воспитания проведет серию круглых столов о защите детей и подростков

Директор Института воспитания Наталья Агре на пресс-конференции в ТАСС заявила об инициативе провести серию круглых столов с родительским сообществом с привлечением федеральных и региональных экспертов: социальных психологов, педагогов, специалистов по работе с молодежью, журналистов и блогеров, политологов, социологов, лидеров молодежных общественных организаций.

«Следует инициировать серию круглых столов, на которых мы с родителями и экспертами обсудим все важные вопросы, которые касаются наших детей. Первый такой круглый стол «Роль родительских сообществ в вопросах воспитания» пройдет у нас в Институте воспитания 17 мая в 14:00, приглашаем всех заинтересованных присоединиться к общению», – сообщила Наталья Агре.

По ее словам, цель круглых столов – обсудить сложившуюся ситуацию, определить проблемы, риски и их причины, выработать предложения органам государственной и муниципальной власти по улучшению ситуации в сфере защиты детей школьного возраста.

Институт изучения детства, семьи и воспитания при поддержке Министерства просвещения России проводит комплекс мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей.

Регистрация на круглый стол возможна по электронной почте bagrova@institutdetstva.ru