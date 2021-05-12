Самарский губернатор поздравил фанатов с выходом «Крыльев Советов» в РПЛ

Дмитрий Азаров поздравил клуб с выходом в РПЛ

Самарский губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как местный клуб «Крылья Советов» получил лицензию для игры в РПЛ накануне кубкового матча с «Локомотивом». Напомним, что вопросы возникли на прошлой неделе, комиссия РФС лицензию не выдала. Но тогда руководство клуба пообещало решить все проблемы и отметило, что к игрокам все это не имеет отношения.

- Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей, но сейчас хочу поздравить всех болельщиков – «Крылья Советов» будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем сезоне, - рассказал накануне кубковой игры губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, что команда успешно преодолела все вызовы ФНЛ. Заняла первое место и дошла до финала Кубка России. Сегодня, 12 мая, футболисты сразятся за трофей со столичным Локомотивом. Следите за матчем в онлайн-трансляции.