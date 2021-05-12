В Липецкой области завершается посевная кампания яровых культур

Фото: липецкаяобласть.рф

Подсолнечник посеяли на 130 тысячах гектаров, рапс - на 45 тысяч гектаров. На днях начнётся сев сои, под которую в этом году отведено 74,5 тысячи гектара. В общей сложности масличные культуры в нынешнем году займут порядка 330 тысяч гектаров.

Подходит к концу сев однолетних трав. Работы проведены уже на 7 тысячах гектаров, это практически восемьдесят процентов отведенных под них земель.

Сахарной свеклой в 2021 году будет занято 115 тысяч гектаров в 17 районах региона. Это почти на двадцать процентов больше, чем в минувшем году. На 11 мая засеяно уже 97,5 тысячи гектара.

В общей сложности селяне Липецка проведут сев на одном миллионе гектаров.

«У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения», - подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.