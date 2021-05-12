Министр образования Татарстана попросил прощения у погибшей 11 мая в школе учительницы. Фото: скриншот видео.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на похоронах учительницы младших классов, погибшей при нападении на школу в Казани 11 мая, попросил прощения за случившееся.

"Трудно говорить. Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников. Она любила детей, она любила коллектив. Прекрасный учитель начальных классов, общественный деятель. Что произошло вчера, описать невозможно, вписать в нормальную человеческую логику невозможно. Простите нас, Венера Султангереевна", - цитирует минобразования слова Хадиуллина обращенные к Венере Айзатовой, которой было 55 лет.

Напомним, что 11 мая в казанской школе произошла страшная трагедия. 19-летний житель города устроил стрельбу в родной школе. Он принес в учебное заведение пятизарядное гладкоствольное ружье. От рук злоумышленника пострадали 32 человека. Жертвами стрельбы стали девять человек. В среду в Казани прошли похороны погибших, в республике объявлен траур.