К Черному морю с ветерком

Вениамин Кондратьев (в центре): «Мы обязаны обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд к морю». Фото администрации Краснодарского края

На ведущих к курортам Краснодарского края дорогах исключат реверсивное движение. Также с 1 мая по 15 сентября на автотрассах ограничены ремонтные работы в дневные часы. Об этом стало известно на краевом совещании под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

БЕСПИЛОТНИКИ И СКРЫТОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ

«Реверсивного движения на краевых трассах в летний период быть не должно, - заявил глава региона. - Автотуристы едут по трое суток на море, и отдых для них должен начинаться уже с границ края. Мы обязаны обеспечить беспрепятственный и комфортный проезд к морю. Нам надо и результат достигнуть – это качественные дороги, но и курортный имидж края не обрушить. Поэтому необходимо скорректировать графики ремонтных работ и избежать реверса».

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков, сейчас на трассах есть пять участков с реверсивным движением.

– На майские мы его убирали. 30 мая все реверсы снимаем, и дороги будут работать в штатном режиме, – сказал Андрей Жуков.

В свою очередь, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Николай Смоляков отметил, что сотрудники ведомства с 1 марта проводят профилактическую работу на сложных участках трасс.

– Там, где в основном поедут автотуристы, с 5 до 7 утра будут стоять дополнительные патрули. Также мы используем беспилотники и скрытое патрулирование, – сообщил Николай Смоляков.

ДТП СОКРАТИЛИСЬ НА 17%

Также на совещании обсуждалось установка разделительных барьеров – в 2021 году они проявятся на 30 километрах краевых трасс. Эта работа организована по поручению главы региона Вениамина Кондратьева для сокращения аварийности на опасных участках. В 2020 году барьерами оборудовали 83 км автодорог.

– В майские праздники все дорожные службы, ГИБДД, ДПС отработали оперативно и качественно. Однако полностью избежать аварий на дорогах, к сожалению, не удалось. За 10 майских выходных произошло больше 150 ДТП – это на 17% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года. Летом мы ожидаем большой наплыв туристов. Необходимо обеспечить комфортное и безопасное движение, которое поможет минимизировать аварийные ситуации, – пояснил Вениамин Кондратьев.

Как доложил вице-губернатор Александр Трембицкий, основным видом ДТП остаются встречные столкновение, поэтому при строительстве и реконструкции дорог в обязательном порядке предусматривают разделение встречных потоков транспорта. В 2020 году разделительными барьерами обустроили 83 км автодорог регионального значения.

– Уже сейчас завершаются работы по обновлению дорожной разметки и приступают к восстановлению разделителей, поврежденных в зимний период. В текущем году дополнительно будут обустроены еще 30 километров дорог. Также на дорогах края установят 225 комплексов видеоконтроля и видеофиксации нарушений, – отметил Александр Трембицкий.