Обвиняемый в нападении на школу в Казани Галявиев признался в преступлении. Фото: соцсети.

Обвиняемый в нападении на школу Ильназ Галявиев признался в преступлении. Устроивший стрельбу в школе в Казани заявил в суде, что не имеет тяжких заболеваний.

Личное признание Галявиева подтверждается показаниями свидетелей, заявил гособвинитель. Преступление предусматривает наказание вплоть до пожизенного заключения. Есть все основания оставить подсудимого под стражей.

Напомним, что молодой человек 11 мая устроил стрельбу в родной школе №175. Жертвами стали семь детей и двое взрослых. В момент преступления житель Казани совершил не менее 17 выстрелов.

Позднее СК заявил, что причиной неадекватного поведения преступника, который назвал себя Богом, могла стать опухоль головного мозга. В момент допроса он отрекся от своих биологических родителей.

12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца.