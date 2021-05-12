Гособвинитель подтвердил, что напавший на школу в Казани установил взрывное устройство на первом этаже. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев в день нападения на образовательное учреждение установил на первом этаже здания взрывное устройство. Об этом в среду, 12 мая, сообщило гособвинение в Советском районном суде Казани во время судебного заседания, на котором обвиняемому изберут меру пресечения.

- Находясь на первом этаже школы, он установил рядом со входом в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, - сообщило следствие.

Напомним, что по данным гособвинения, Ильназ Галявиев при нападении на казанскую гимназию совершил не менее 17 выстрелов из ружья.

В ходе судебного заседания казанский убийца заявил, что не имеет тяжелых заболеваний, а также признался в преступлении.

Ранее Следственный комитет говорил, что стрелявший взорвал самодельную взрывчатку при входе в школу, но других взрывных устройств на месте трагедии не нашли.