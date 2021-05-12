Единороссы добились выделения 2,7 млрд. рублей на завершение строительства больниц в регионах

«Единая Россия» добилась выделения 2,7 миллиардов рублей на достройку больниц в регионах. Предложение партии 12 мая поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчетом Правительства России. Деньги будут выделены из средств резервного фонда страны.

Заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, обратившись к главе Правительства, напомнил: при рассмотрении бюджета страны на 2021 год средства на достройку больниц были сокращены. Причиной секвестирования стали расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее, «Единая Россия» предложила восстановить средства на завершение жизненно важных объектов здравоохранения. Соответствующий вопрос был включен в постановление Госдумы.

- Среди объектов - онкобольницы. Например, в Ижевске - туберкулезный диспансер, - подчеркнул Андрей Исаев. - Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез - не менее опасные заболевания.

- Я абсолютно согласен, что нужно восстановить секвестрированные расходы. Все поручения уже даны. Мы восстановим справедливость, - пообещал в ответ Михаил Мишустин.

Как подчеркнули представители «Единой России», на выделенные средства в течение двух лет будут достроены и введены в эксплуатацию 17 больниц, в том числе онкологические и противотуберкулезные клиники. Медицинские центры в 2021-2022 годах будут открыты в Твери, Ижевске, Якутске, Махачкале, Ставрополе, Краснодаре, Междуреченске, Воронеже, Калининграде, Мурманске, Архангельске, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане.