Одного из пострадавших при стрельбе в школе в Казани детей выписали из больницы Фото: REUTERS

Из Детской республиканской клинической больницы в Казани выписали одного ребенка, пострадавшего при вчерашней стрельбе в гимназии №175. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- 15-летний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами на лице. Сегодня ребенка выписали из стационара под наблюдение медиков по месту жительства, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в больнице остаются еще 14 пострадавших в ходе стрельбы школьников. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Как сообщал сайт kp.ru, восемь пострадавших при стрельбе в Казани, в том числе троих детей, отправили на лечение в российскую столицу.

Вчера 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из своего ружья в гимназии № 175 в Казани. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали еще 23 человека. Сегодня суд поддержал ходатайство следствия и отправил Галявиева под арест на два месяца - до 11 июля.