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Спорт12 мая 2021 19:22

Хоккеисты сборной России победили Швецию 6:4 в первой игре чешского этапа Евротура

Наша команда в десятый раз подряд взяла верх
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Хоккеисты сборной России выиграли первый матч на чешском этапе Евротура.

Хоккеисты сборной России выиграли первый матч на чешском этапе Евротура.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 12 мая, хоккеисты сборной России провели свою первую игру на последнем этапе Евротура - Чешских хоккейных играх. И наши победили шведов со счетом 6:4! Поединок прошел в Праге и сборная России по ходу встречи в счете 5:2, соперник почти догнал, сделал 5:4. Но на последней минуте наши забросили шайбу в пустые ворота и победили со счетом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).

У российской команды авторами шайб стали Игорь Ожиганов (14-я минута), Антон Бурдасов (22, 38), Александр Галимов (23) и Владислав Каменев (47, 60). А у шведов отличлись Оскар Линдберг (9), Йеспер Фрёден (32), Филипп Холландер (48) и Джонатан Пудас (49).

Российская команда досрочно выиграла общий зачет Евротура. У нас - десять побед подряд и теперь 27 из 30 возможных очков. Чехия - на втором месте (11), далее - Швеция (11) и Финляндия (8). Завтра, 13 мая, команда Валерия Брагина сыграет с Финляндией. А 15 мая - поединок с Чехией.

Чешские игры из-за коронавируса проходят в Праге в режиме "пузыря", когда все действующие лица турнира находятся максимально в одной локации. С соблюдением немалого числа ограничений и предосторожностей. Финиш этого турнира, который является "разогревом" перед ЧМ-2021 в Латвии, намечен на 15 мая.