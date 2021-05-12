На Чернобыльской АЭС опровергли угрозу цепной реакции деления на 4-м энергоблоке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Украинское предприятие «Чернобыльская АЭС» опровергло информацию о том, что на разрушенном четвертом энергоблоке может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Об этом говорится в распространенном сообщении ЧАЭС в среду, 12 мая.

Специалисты заявили, что после установки в проектное положение пять лет назад арки на объект «Укрытие», который накрыл собой разрушенный реактор, некоторые датчики фиксировали рост нейтронной активности, однако превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось.

- Сейчас показания датчиков имеют стабильные значения, тенденции к росту нет. Текущие показатели показывают, что угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления нет, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, накануне в научном журнале Science вышла статья, в которой говорится, что в четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС вновь начались реакции деления в топливосодержащих материалах. Автор статьи сравнил это с «тлеющими углями в мангале».