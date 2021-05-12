В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет по израильским городам Фото: REUTERS

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС заявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом в среду, 12 мая, сообщает радио Saut Al-Aqsa.

По информации местных СМИ, эти ракетные удары стали ответом ХАМАС на смерть некоторых своих командиров, включая ответственного за город Газа Бассема Ису, а также за разрушение многоэтажного строения в центре сектора Газа Бурдж «Башни аш-Шурук» из-за обстрелов со стороны израильских военных.

Как писал сайт kp.ru, вчера «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, в городе весь вечер звучали сирены воздушной тревоги и слышались многочисленные разрывы в небе. Ракеты со стороны сектора Газа перехватывала система противовоздушной обороны «Железный купол».

Ранее в российского МИД заявили, что Россия решительно осуждает насилие в отношении мирного населения в Израиле и Палестине.