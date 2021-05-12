Умер Владимир Редькин, бывший солист оперной труппы Большого театра

Владимир Редькин. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Умер Владимир Редькин, бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра. Народного артиста России не стало на 66-м году жизни. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

- Сегодня пришла печальная новость пришла из Российской академии музыки имени Гнесиных. Умер народный артист России, солист оперы Большого театра, доцент кафедры сольного пения академии Владимир Редькин, - цитирует ее слова агентство ТАСС.

Сообщается, что прощание с артистов состоится в РАМ имени Гнесиных 15 мая 2021 года.

Владимир Редькин окончил Московскую государственную консерватории имени Чайковского, после чего проходил стажировку в Школе усовершенствования профессионального мастерства при миланском театре Ла Скала. В Государственный академический Большой театр его приняла после окончания консерватории.

Будучи солистом оперы Большого театра в течение 30 лет, артист спел все ведущие партии, написанные для баритона, в том числе «Фигаро», «Евгений Онегин» и «Князь Игорь». С 2002 года преподавал вокал в РАМ.