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Общество12 мая 2021 20:19

Сбой в работе TikTok произошел в нескольких странах

Пользователи жалуются на трудности с просмотром видео в социальной сети
Ксения АНУФРИЕВА
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Сбой в работе TikTok произошел в нескольких странах

Сбой в работе TikTok произошел в нескольких странах

Фото: Shutterstock

Сбой в работе социальной сети TikTok произошел в нескольких странах мира. Об этом в среду, 12 мая свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы в работе соцсети в основном наблюдаются у пользователей из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Германии и некоторых других государств. Основная причина жалоб - трудности с просмотром видео в TikTok, с авторизацией в социальной сети, а также с входом в нее.

Как ранее писал сайт kp.ru, в московский мировой суд 5 мая поступил протокол об административном правонарушении в отношении социальной сети TikTok: сервис не удалил запрещённый контент, и теперь ему грозит штраф до четырех миллионов рублей. Протокол будут рассматривать 27 мая.