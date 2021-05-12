Шесть человек пострадали при обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа Фото: REUTERS

Шесть жителей Израиля, в том числе шестилетний ребенок, пострадали при обстреле израильского города Сдерот радикалами из сектора Газа. Об этом в среду, 12 мая, пишет местное издание The Times of Israel.

- В результате обстрела в Сдероте получили ранение шесть человек, в том числе шестилетний мальчик. Ракеты попали прямо в жилой дом. Ребенок в настоящее время находится в тяжелом состоянии, - говорится в материале газеты.

Сообщается также, что обстрелу подвергся и город Ашкелон: там один из снарядов попал в жилой дом, но данных о пострадавших и жертвах обстрела пока что нет.

Как писал сайт kp.ru, этим вечером боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС объявило о запуске 130 ракет по трем городам в Израиле, в том числе по Ашкелону и Сдероту. Этот обстрел, как утверждает, стал ответов на гибель ряда командиров ХАМАС и на разрушение многоэтажного дома в центре сектора Газа.