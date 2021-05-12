Пентагон изучает возможность сохранения войск США в регионе после вывода сил из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После вывода американских войск из Афганистана Пентагон изучает возможности сохранения противодействия угрозе со стороны террористов в регионе. Об этом в среду, 12 мая, заявил и.о. помощника министра обороны Соединенных Штатов по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви во время слушания в комитете Палаты представителей американского Конгресса.

- Необходимо сохранить возможности противодействия терроризму. В значительной степени мы располагаем ими в странах Персидского залива. США хотели бы изучить варианты сохранения военных и разведывательных возможностей в регионе, и возможности полетов над Афганистаном, - заявил он.

Представитель Минобороны США отметил, что конкретных договоренностей с государствами региона по этому вопросу пока что не достигнуто, однако Пентагон «прорабатывает все варианты» для реагирования на террористические угрозы».

При этом Дэвид Хелви не дал прямого ответа на вопрос, будет ли процесс вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен до того, как будут определены места дальнейшего базирования американских вооруженных сил в регионе.