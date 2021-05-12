Лавров и Блинкен договорились об отдельной встрече в Рейкьявике Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили график двусторонних контактов, в том числе предложение американской стороны об организации двустороннего саммита. Политики договорились об отдельной встрече на сессии Арктического совета в Рейкьявике, говорится в сообщении на официальном сайте МИД России в среду, 12 мая.

- Во время разговора была затронута тема взаимодействия России и США в Арктическом совете, в частности в связи с переходом на министерской сессии совета в Рейкьявике 20 мая председательства в этой структуре к российской стороне. На полях данной сессии Сергей Лавров и Энтони Блинкен договорились провести отдельную встречу, чтобы обсудить отношения двух стран и международную повестку дня, - говорится в сообщении.

В ходе сегодняшнего телефонного разговора стороны обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, а также рассмотрению целей в сфере стратегической стабильности.