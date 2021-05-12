Фрегат «Адмирал Горшков» проведет завершающие испытания ракет «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков». Фото: судостроительный завод «Северная верфь»

Головной фрегат проекта 22350 Северного флота «Адмирал Горшков» проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» в Северодвинске. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Судно приступило к межбазовому переходу в Северодвинск сразу после своего участия в праздничных мероприятиях в честь 76-й годовщины Победы, которые прошли на территории Мурманска.

- «Адмирал Горшков» примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия. Во вторник фрегат вышел в Баренцево море и направился на восток вдоль берега Кольского полуострова. В Беломорскую военно-морскую базу корабль прибудет завтра, - говорится в сообщении флота.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы российского министерства обороны Сергея Шойгу, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» намерены завершить в текущем 2021 году.