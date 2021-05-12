Сергей Кириенко избран главой наблюдательного совета общества «Знание»

В Москве 12 мая прошел III съезд российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие направления ее развития. Наблюдательный совет общества возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заместителями председателя наблюдательного совета стали помощники президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина.

Генеральным директором общества «Знание» избран победитель конкурса «Лидеры России. Политика», основатель холдинга «Нетология-групп» и образовательного сервиса «Фоксфорд» Максим Древаль.

В наблюдательный совет общества «Знание» также вошли глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Минкульта России Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Как сообщает пресс-служба организации, в работе съезда приняли участие более 190 представителей общества из 83 регионов России.

«Знание» - российская некоммерческая организация, главной целью которой является просветительская деятельность. НКО начала свою работу с 2016 года.

Напомним, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» Максим Древаль рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своей идее создания новой образовательной высокотехнологичной платформы, которая унаследовала бы уникальный опыт и традиции просвещения, заложенные во времена СССР. Ярким примером такого движения Древаль назвал деятельность общества «Знание». Владимир Путин поддержал эту инициативу. 21 апреля глава государства во время ежегодного Послания Федеральному Собранию предложил перезапустить общество «Знание» в новом формате на основе цифровой платформы.