Исследователь обнаружил критическую уязвимость устройств с Wi-Fi Фото: Анастасия ОСИПОВА

В технологии беспроводной связи Wi-Fi нашли критическую уязвимость, которая делает ее чувствительной к кибератакам. Об этом заявил в среду, 12 мая, бельгийский исследователь в сфере цифровой безопасности Мэти Ванхоф.

Обнаруженную уязвимость он назвал Frag Attacks. Она позволяет в радиусе действия Wi-Fi собирать данные о владельцах устройств и запускать на их гаджетах вредоносный программы. Во время своих экспериментов исследователь зафиксировало, что половина протестированных домашних роутеров были подвержены такой проблеме. Кроме того, уязвимость он обнаружил на нескольких устройствах интернета вещей и смартфонах.

Мэти Ванхоф отмечается, что большая часть проблем Wi-Fi не решаются с 1997 года, когда этот стандарт впервые был представлен. Все неисправности возникли из-за ошибок программистов и разработчиков аппаратной части.

- Воспользоваться Frag Attacks преступникам будет нелегко, однако провести успешную атаку на конкретное устройство способный хакер сможет, - отметил эксперт.

В курирующей стандарт организации WiFi Alliance сообщили, что уже работают над решением данной проблемы. Специалисты компании также заявили, что пока что не располагают доказательствами того, что уязвимости используются злонамеренно против пользователей Wi-Fi.