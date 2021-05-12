Умерла Татьяна Никонова, журналистка и блогер Фото: СОЦСЕТИ

Умерла Татьяна Никонова, российская журналистка, блогер и активистка сексуального просвещения. Ее не стало на 44-м году жизни, говорится на странице журналистки в социальной сети Facebook в среду, 12 мая.

- Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее. Пожалуи ста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани, - говорится в сообщении, написанном коллегами и друзьями блогера.

Татьяна Никонова родилась 4 февраля 1978 года в республике Коми. С 2001 года она начала заниматься созданием контентных интернет-проектов. Создала первый в России блог со сплетнями и новостями о знаменитостях Spletnik.ru, в 2007 году продала его Дарье Жуковой и Полине Дерипаске и осталась в нём главным редактором.

С 2012 году Татьяна Никонова являлась автором просветительского и развлекательного блога Sam Jones’s Diary, в котором рассказывала о сексе, теле, феминизме и гендере. Спустя пять лет блог переехал на Nikonova.online. Блогер также была внештатным автором изданий Афиша Daily, Wonderzine, The Village, GQ, Life.