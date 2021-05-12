Журналист Евгений Попов: Необходимо ввести единый госстандарт безопасности для школ

Журналист канала "Россия" Евгений Попов заявил о необходимости введения системного подхода для обеспечения безопасности в российских школах. Фото: Мария ПОПОВА.

Известный журналист Евгений Попов настаивает на необходимости введения системного подхода для обеспечения безопасности в российских школах. Работая на месте трагедии в Казани, где накануне молодой человек устроил стрельбу в школе №175, звезда телеканала «Россия» призвал ужесточить контроль за продажей оружия и боеприпасов.

- Конечно, невозможно к каждой школе приставить наряд полиции и бойцов Росгвардии. Превращать школы в режимный объект – не выход, но защитить территорию вокруг учебного заведения от проникновения туда посторонних нужно обязательно. Необходимы системные меры, - отметил Евгений Попов. - Например, оставить доступ во внешний периметр исключительно для учеников и учителей по личной карте, аналогом которой могут стать идентификаторы системы «Москвенок». Они считываются только на территории тех школ, где их непосредственно выдали. При этом там нет каких-либо персональных данных.

Евгений Попов уверен: введение в каждом регионе единого и обязательного к исполнению государственного стандарта безопасности сможет гарантировать безопасность людей в социальных организациях. Журналист подчеркнул, что этот стандарт должен включать в себя единый список требований отбора сотрудников для постов охраны, оборудования объектов сигнализацией и тревожными кнопками, а также системами видеонаблюдения.

Чтобы предотвратить возможные трагедии, государству необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия, считает Попов. Необходимо также проанализировать применяющиеся сейчас законы, чтобы выявить их пробелы и недостатки. Журналист предложил вычеркнуть частные клиники из списка медицинских учреждений, у которых есть право выдавать справки, разрешающие владение оружием.

- Нужны строгие психоневрологические тесты и обязательные курсы с преподаванием основ обращения с оружием для всех, кто собирается его приобрести вне зависимости от целей: охотничье, для самообороны или спортивное, – настаивает Евгений Попов.

Журналист уверен, что необходимо пересмотреть возрастной ценз на право владения оружием и, при необходимости, повысить его. А ответственность за выдачу разрешений на оружие следует возложить на каждое конкретное охотничье общество. В этом случае охотничьи объединения вместе с Росгвардией возьмут на себя функции по контролю за правильным хранением и применением каждого огнестрельного ствола.

- Государство самым строгим образом должно контролировать продажу боеприпасов, - заявил Попов. - Нужно установить лимит на продажу патронов в определенный срок «в одни руки», а также составить единую базу охотничьих и спортивных боеприпасов по примеру базы боевых патронов. Ведь убийца из Казани купил более 400 патронов за несколько дней.

Напомним, 11 мая в школе №175 Казани 19-летний студент совершил нападение на учеников и учителей. Молодой человек пронес в здание оружие и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек: 2 взрослых и 7 детей. Еще 18 школьников находятся в больницах города с ранениями. После трагических событий 12 мая в Татарстане объявлен Днем траура.