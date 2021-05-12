Крупнейший в истории российской огранки бриллиант продали за 12 миллионов долларов

Крупнейший бриллиант российской огранки The Spectacle. Фото: Алроса

Крупнейший в истории российской огранки бриллиант The Spectacle массой 100,94 карат продали на аукционе Christie's Magnificent Jewels за 12 миллионов долларов. Об этом следует из данных аукциона, который прошел в Женеве в среду, 12 мая.

Бриллиант выставила на продажу российская алмазодобывающая компания «Алроса». The Spectacle создали из редкого алмаза, масса которого составляла 207,29 карата, добытого пять лет назад в трубке «Зарница», которую открыли в России еще в 1954 году. Этот кристалл стал одним из самых крупных, добытых компанией в текущем веке.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов назвал данный бриллиант «настоящим чудом природы, ограненным человеческой рукой». Специалист отметил впечатляющий размер кристалла в сочетании с его чистотой и безупречным происхождением.