Программу туристического кешбэка для детей могут продлить до 15 сентября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Программу туристического кешбэка для детей в России могут продлить до 15 сентября 2021 года. С таким предложением выступил Ростуризм, ведомство уже подготовило проект соответствующего постановления правительства России.

В документе, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов, говорится, что «туристическая услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)». Отмечается, что субсидии на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления акционерному обществу «Национальная система платежных карт» будут поступать из федерального бюджета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в программу кешбэка в России включили детский туризм. С мая этого года родители смогут возвращать ровно половину от суммы стоимости путевки для ребенка в детский лагерь отдыха. Накануне стало известно, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца этого года.

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