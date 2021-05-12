Авиация Израиля разрушила многоэтажное здание в секторе Газа

Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 65 палестинцев Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы Израиля нанесли очередной авиаудар по территории сектора Газа, в результате которого практически разрушено многоэтажное здание в центре анклава.

Под бомбардировку израильской авиации попала башня «аш-Шурук», в которой находятся десятки офисов арабских и иностранных СМИ, а также офисы гуманитарных организаций, сообщает РИА Новости.

По словам администратора высотки, перед бомбардировкой беспилотники ВВС Израиля нанесли несколько «предупредительных ударов», чтобы из здания эвакуировали людей. Администратор также рассказал, что получил телефонный звонок от израильтян, они сообщили, что собираются бомбить здание».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник палестинские радикалы выпустили более тысячи ракет по израильской территории. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 пострадали.

В ответ еврейское государство нанесло серию авиаударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, за последние двое суток погибли не менее 65 палестинцев.

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