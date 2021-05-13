Россияне назвали города, куда хотели бы переехать

Чтобы приобрести «однушку» в Москве, нужно продать пять таких квартир в Челябинске Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Россияне назвали города страны, куда они хотели бы переехать из своих регионов. Самыми желанными для проживания остаются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

За последние 12 месяцев спрос на жилье в столице вырос на 36%, в Петербурге – на 31%, в Тюмени – на 20%. Кроме того, наши сограждане стали чаще выбирать для переезда Краснодар, где спрос на квартиры вырос в 2,3 раза, Сочи (рост спроса на жилье в 2,1 раза, Анапу (ровно в два раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза), пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей участников рынка недвижимости.

Между тем, переезд в один из этих популярных городов – удовольствие не из дешевых. По подсчетам экспертов, чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве, например, жителю Челябинска нужно продать пять «однушек» в своем городе.

Топ городов, куда хотели бы переехать россияне из своих регионов:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Тюмень

4. Краснодар

5. Сочи

6. Анапа

7. Екатеринбург

8. Калининград

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперты из числа участников рынка недвижимости рассказали, какие города России являются самыми доступными для приобретения квартир в новостройках.