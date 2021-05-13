Новая вакцина от туберкулеза появится в России в 2023 году

В центре Гамалеи разрабатывают новую вакцину от туберкулеза Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский Центр имени Н.Ф. Гамалеи разрабатывает новую вакцину против туберкулеза. Специалисты завершили вторую стадию клинических испытаний препарата, который призван заменить используемую сейчас советскую прививку БЦЖ.

Дело в том, что она может переставать работать и создавать иммунитет у некоторых людей уже в подростковом возрасте. Кроме того, прививку БЦЖ нельзя делать ВИЧ-инфицированным и онкобольным, а новая противотуберкулезная вакцина, как утверждают ее разработчики, будет безопаснее и сможет пролонгировать защитный ответ.

Отмечается, что препарат Центра Гамалеи вместо живого возбудителя туберкулеза содержит три искусственно созданных белка микобактерии и компонент, который усиливает иммунную реакцию, сообщает газета «Известия».

По данным издания, ученые уже в ближайший месяц ожидают финального решения Минздрава и Росздравнадзора, которое позволит начать третью фазу клинических исследований. На них может уйти около двух лет, а новая вакцина от туберкулеза, предположительно, появится в России в 2023 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что у людей, переболевших коронавирусом, существует повышенный риск развития туберкулеза.

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