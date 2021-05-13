Лавров: Запад пытается навязать правила, выработанные «за спиной» мирового сообщества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттерешем Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Запад пытается навязать всем странам правила, выработанные «за спиной» мирового сообщества. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции после встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, подчеркнув, что в Москве такую политику считают не только неприемлемой, но и опасной.

«Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», - приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Кроме того, российский министр отметил, что позиция нашей страны о недопустимости односторонних подходов в международной политике остается неизменной.

«Одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений», - сказал глава МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Сергей Лавров говорил, что Москва считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают Соединенные Штаты и Евросоюз. В качестве одного из примеров внедрения методов диктата он назвал практику незаконных односторонних санкций, которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований.