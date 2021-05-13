В Госдуме предложили законодательно закрепить право россиян покупать товар по цене, указанной на ценнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили на законодательном уровне закрепить право россиян покупать товар по цене, указанной на ценнике. С такой инициативой выступили группа депутатов Госдумы от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов. Законопроект, который предусматривает внесение соответствующих поправок в закон «О защите прав потребителей», они намерены вынести на рассмотрение нижней палаты парламента уже в четверг, 13 мая.

Авторы документа отмечают, что покупатели, особенно в крупных сетевых магазинах часто уже при оплате на кассе сталкиваются с ситуацией, «когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке». Кроме того, товары, расположенные на полках рядом с акционными, тоже «часто пробиваются в чеке на кассе по более высоким ценам».

Как пояснил один из авторов законопроекта, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, «отсутствие в законе положения о праве потребителя покупать товар по цене, указанной на ценнике, приводит к тому, что продавец в нарушение положений Гражданского кодекса Российской Федерации часто отказывается продавать товар по данной цене, возмещать убытки или компенсировать разницу между ценником и чеком», передает ТАСС.