Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус привился от коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter сообщил, что накануне, 12 мая, подошла его очередь вакцинации против коронавируса, и он получил прививку.

«Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее», - написал глава ВОЗ, проиллюстрировав свое сообщение снимком во время укола.

Тедрос Гебрейесус не стал уточнять, какой препарат ему ввели. Вместо этого призвал всех последовать его примеру и привиться против коронавируса.

«Если вы, как и я, живете в государстве, где есть вакцины, пожалуйста, сделайте прививку, когда наступит ваша очередь», - говорится в его сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале мая вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что по состоянию на 6 мая в нашей стране первую прививку от коронавирусной инфекции в России получили 13,4 миллиона человек, обе дозы вакцины – 9,4 миллиона граждан.