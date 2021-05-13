Граждане Чехии предпочитают «Спутник V» вакцинам AstraZeneca и Moderna

Сделать прививку против коронавируса планируют 59% населения Чехии Фото: REUTERS

Сделать прививку против коронавируса планируют 59% жителей Чехии, причем 14 процентов из них предпочли бы российскую вакцину «Спутник V», если бы у них была бы такая возможность. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного национальным Центром изучения общественного мнения, сообщает Чешское радио.

По данным издания, на первом месте по популярности среди граждан Чехии, собирающихся пройти вакцинацию, препарат компаний Pfizer и BioNTech, им готовы привиться 58% опрошенных. На втором месте американская вакцина Johnson & Johnson, которую для себя выбрали 17%, третью строчку этого рейтинга занимает российский «Спутник V» (14%). Следом идут вакцины Moderna (12%), AstraZeneca (7%) и китайский препарат Sinopharm (1%).

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале этого месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не нуждается в российской вакцине «Спутник V», так как в республике уже достаточно других препаратов против коронавируса.

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