Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоины

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск Фото: REUTERS

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск объявил, что его автоконцерн временно приостанавливает продажи своих электромобилей за биткоины, поскольку деятельность по обеспечению существования и функционирования этой самой популярной в мире виртуальной валюты связана с добычей полезных ископаемых, что наносит вред экологии.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием для создания и операций с биткоином ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов», - написал Илон Маск на своей странице в Twitter, добавив, что компания также пока не будет продавать и свои запасы этой криптовалюты.

По его словам, у биткоина и других виртуальных валют многообещающее будущее, однако нельзя допустить, чтобы их развитие происходило за счет «огромной цены для окружающей среды».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале февраля Tesla инвестировала в биткоины полтора миллиарда долларов, что Илон Маск позже назвал «безрассудством».

Стоит отметить, что в ночь на четверг, 13 мая, стоимость биткоина снизилась более чем на 15%, и по данным CoinDesk на 03:15 по московскому времени составила 47,9 тысяч долларов.