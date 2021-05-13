Мадуро заявил о готовности встретиться с представителями оппозиции Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с лидером местной оппозиции Хуаном Гуаидо или любыми другими ее представителями.

Так глава Боливарианской республики прокомментировал вчерашнее выступление оппозиционера, предложившего с целью найти выход из кризиса в стране начать переговоры между политическими силами страны при участии международных посредников.

«Теперь Гуаидо хочет сесть со мной (за стол переговоров – прим. ред.), чтобы поговорить. Я согласен. С помощью Европейского союза, правительства Норвегии и Международной контактной группы, я готов встретиться со всей оппозицией, когда они хотят и где они хотят», - приводит слова Мадуро ТАСС.

Он добавил, что, по его мнению, указание начать с ним переговоры Гуаидо дали его кураторы из США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в прошлом году Гуаидо, который в январе 2019-го провозгласил себя «временным президентом» страны, признал, что его попытка свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро оказалась неудачной, и рассказал о причинах провала: он рассчитывал, что венесуэльские военные перейдут на сторону протестующих и признают его «временным» главой государства, тогда Мадуро не останется ничего другого, как сложить с себя полномочия, однако этого не произошло.