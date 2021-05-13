Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке

В результате стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке 8 мая пострадали две женщины и ребенок Фото: REUTERS

В среду, 12 мая, американской полиции удалось задержать подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке 8 мая, ранившего трех человек – двух женщин и ребенка, передает телеканал NBC.

По его данным, предполагаемый стрелок – 31-летний афроамериканец по имени Фаррах Мухаммад был пойман благодаря тому, что правоохранительные органы распространили его фотографию по всей стране.

Сообщается, что подозреваемого заметили бдительные граждане накануне в штате Северная Каролина, они сразу позвонили в полицию. После этого стражи порядка начали следить за темнокожим мужчиной, и в итоге задержали преступника недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида). Сейчас Мухаммад находится в тюрьме округа Бредфорд во Флориде.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его запечатлели камеры уличного видеонаблюдения.