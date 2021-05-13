Израиль заявил, что из сектора Газа за три дня было выпущено более 1,5 тысячи ракет

Система «Железный купол» перехватила часть ракет, запущенных из сектора Газа в направлении Израиля Фото: REUTERS

С начала обострения палестино-израильского конфликта боевики движения ХАМАС за трое суток выпустили по территории еврейского государства более полутора тысяч ракет. Об этом сообщила на своей странице в Twitter армия Израиля.

«За последние три дня ХАМАС выпустил более 1,5 тысячи ракет из сектора Газа по Израилю, терроризируя мирных жителей на расстоянии 140 км», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Между тем, обстрелы с обеих сторон продолжается. Так, минувшей ночью с территории анклава в сторону Тель-Авива и еврейских поселений в пригороде Иерусалима были запущены десятки ракет, часть из них перехватила израильская система противовоздушной обороны «Железный купол».

По данным портала Dunya Al Watan, сирены воздушной тревоги срабатывали в городах, расположенных на севере страны – в Хайфе, Нагарии и Акко. Сообщается, что некоторые ракеты попали в здания, после чего начались пожары.

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