В Огайо объявили лотерею для привитых от коронавируса с призом в миллион долларов

Губернатор Огайо Майк Деуайн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти американского штата Огайо с целью популяризация вакцинации против коронавируса среди населения объявили, что каждую неделю будут проводить специальную лотерею, в которой смогут участвовать только те жители штата, кто получил прививку от COVID-19. Как уточнил губернатор Огайо Майк Деуайн, пять участников розыгрыша получат шанс выиграть один миллион долларов.

«Через две недели, 26 мая, мы выберем первого победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили как минимум одну дозу вакцины. Победителей будут объявлять по средам протяжении пяти недель, и каждую среду они будут получать один миллион долларов», - сообщил губернатор Огайо в видеообращении к жителям штата.

Подобная лотерея будет проводиться в штате и для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Пяти победителям этого розыгрыша среди привитых от коронавируса школьников власти Огайо пообещали полностью оплатить обучение в одном из местных университетов.

Майк Деуайн уточнил, что средства для этой акции штат возьмет из федеральных фондов помощи в рамках федерального пакета мер стимулирования экономики на фоне пандемии COVID-19.